Россия готовится к атаке: уже группирует истребители возле Севастополя

03.12.2018 19:15

На открытые стоянки аэродрома «Бельбек», который находится в оккупированном Крыму, а именно вблизи Севастополя, РФ стягивает военную технику, пишет Политека.

Как стало известно ранее посредствам фиксации спутниковой съемкой, РФ подтянула к Севастополю 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов — МИГ-29 на аэродром «Бельбек», который находится возле оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так спутник зафиксировал съемкой не только 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов — МИГ-29, а еще около 150 спецавтомобилей и другой военной техники: «По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической. Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, что будет держать в напряжении весь Европейский континент», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Источник: https://from-ua.com

Украинскому государству действительно грозит наступление армии агрессора, которая наращивает свои силы в аннексированном Крыму и возле границ. Такое сообщение сделала представитель Порошенко в ВРУ Ирина Луценко. По ее словам, опасность для Украины реальна, Путин может начать полномасштабную войну, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Укринформ". Луценко отметила, что в сравнении с 2014 годом, на территории оккупированного полуострова российских военных стало втрое больше, количество БТРов увеличилось впятеро, артиллерия увеличилась в десять раз, самолетов в пять раз, а систем залпового огня в десять раз. Представитель президента добавила, что недалеко от границы со страной-оккупантом Путин разместил 500 боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальйонно-тактических групп, которые могут начать вторжение на украинскую землю. Ранее аналитик сделал прогноз относительно масштабного вторжения путинских войск в Украину. Также в Сети появилось видео движения огромной колонны танков и бронетехники под оккупированном Донецком, которое подтверждает слухи о наступлении террористов на захваченном Донбассе.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/166210_1543854631

Украинскому государству действительно грозит наступление армии агрессора, которая наращивает свои силы в аннексированном Крыму и возле границ. Такое сообщение сделала представитель Порошенко в ВРУ Ирина Луценко. По ее словам, опасность для Украины реальна, Путин может начать полномасштабную войну, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Укринформ". Луценко отметила, что в сравнении с 2014 годом, на территории оккупированного полуострова российских военных стало втрое больше, количество БТРов увеличилось впятеро, артиллерия увеличилась в десять раз, самолетов в пять раз, а систем залпового огня в десять раз. Представитель президента добавила, что недалеко от границы со страной-оккупантом Путин разместил 500 боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальйонно-тактических групп, которые могут начать вторжение на украинскую землю. Ранее аналитик сделал прогноз относительно масштабного вторжения путинских войск в Украину. Также в Сети появилось видео движения огромной колонны танков и бронетехники под оккупированном Донецком, которое подтверждает слухи о наступлении террористов на захваченном Донбассе.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/166210_1543854631

Украинскому государству действительно грозит наступление армии агрессора, которая наращивает свои силы в аннексированном Крыму и возле границ. Такое сообщение сделала представитель Порошенко в ВРУ Ирина Луценко. По ее словам, опасность для Украины реальна, Путин может начать полномасштабную войну, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Укринформ". Луценко отметила, что в сравнении с 2014 годом, на территории оккупированного полуострова российских военных стало втрое больше, количество БТРов увеличилось впятеро, артиллерия увеличилась в десять раз, самолетов в пять раз, а систем залпового огня в десять раз. Представитель президента добавила, что недалеко от границы со страной-оккупантом Путин разместил 500 боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальйонно-тактических групп, которые могут начать вторжение на украинскую землю. Ранее аналитик сделал прогноз относительно масштабного вторжения путинских войск в Украину. Также в Сети появилось видео движения огромной колонны танков и бронетехники под оккупированном Донецком, которое подтверждает слухи о наступлении террористов на захваченном Донбассе.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/166210_1543854631