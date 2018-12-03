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Россия готовится к атаке: уже группирует истребители возле Севастополя
На открытые стоянки аэродрома «Бельбек», который находится в оккупированном Крыму, а именно вблизи Севастополя, РФ стягивает военную технику, пишет Политека.
Как стало известно ранее посредствам фиксации спутниковой съемкой, РФ подтянула к Севастополю 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов — МИГ-29 на аэродром «Бельбек», который находится возле оккупированного Севастополя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Так спутник зафиксировал съемкой не только 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов — МИГ-29, а еще около 150 спецавтомобилей и другой военной техники: «По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической. Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, что будет держать в напряжении весь Европейский континент», — прокомментировали ситуацию в министерстве.
Источник: https://from-ua.com
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/166210_1543854631
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/166210_1543854631
Теги: Россия, Донбасс, война, граница, армия
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