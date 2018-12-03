Синоптики шокировали украинцев, рассказав о предстоящих «погодных качелях»

03.12.2018 22:15

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине оттепели будут сменяться похолоданием, в четверг на западе ожидается до -10°.

В понедельник в Украине местами ожидается потепление. На юге до +8°, в остальных регионах до -1°...+3°.

Во вторник, 4 декабря, на западе Украины пройдут дожди, на юге днем до +8°.

Прогноз погоды в Укране на среду, 5 декабря. В большинстве регионов пройдет снег и снег с дождем. Самая теплая погода будет на юге - до +3°. В остальных регионах до +2°.

В четверг в Украине похолодает. Ночью по стране -10°…-3°, днем на юге и западе до +2°.

В пятницу в западных областях пройдет снег. Ночью на востоке до -11°, в остальных регионах до +3°.

8 и 9 декабря в Украине местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -7°, на остальной территории -4°…+2°. Днем температура по стране -2°...+7°. В воскресенье ночью на востоке и западе до -3°, днем в Украине от 0° до +8°.

Народный прогноз погоды в Украине

3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге.

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4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.

5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает. Пришел Прокоп — разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — к холодной зиме.

6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

7 декабря — Екатерины. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.

8 декабря – святого Климентия Папы Римского. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день — быть скорой оттепели. На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей — будет очень холодная зима.

9 декабря — Юрия Холодного. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется — зима будет теплой, послышатся звуки — жди сильных метелей. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.

Источник: https://from-ua.com