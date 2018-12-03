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Стала известна дата, когда Украина официально прекратит свою дружбу с Россией
Сегодня настал очередной исторический день, который ознаменовал продолжение отдаления Украины от страны, которая на протяжении всей истории пыталась ее уничтожить или поработить.
Сообщается, что в том случае, когда будет разрываться Договор о дружественных отношениях между Украиной и страной-агрессором, его действие может быть в одностороннем порядке окончено 1 апреля 2019 года, уведомляет "Диалог.UA".
Решение вступит в силу со следующего дня, после его публикации, а министр иностранных дел украинского государства Павел Климкин в своей пояснительной записке уведомил, что данная инициатива обуславливается тем, что договор вступил 1 апреля в далеком 1999 году.
Стоит отметить, что в том случае, если украинский парламент примет данный законопроект, то данное решение не возымеет негативного влияния на такие факторы жизнедеятельности страны, как рыночная среда, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынка труда; общественное здоровье; экологию и окружающую природную среду; другие сферы общественных отношений.
Сегодня президент Украины Петр Алексеевич Порошенко внес в ВРУ законопроект, который подразумевает под собой разрыв данного, далеко не дружественного договора. Также глава государства отдал важнейший приказ ВСУ, который позволит Украине противостоять агрессии со стороны России.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор, дружба
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