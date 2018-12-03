Украина обратилась в комитет по безопасности Международной морской организации из-за захвата кораблей ВМС ВСУ

03.12.2018 20:05

Как пишет replyua.net, на официальном сайте украинского посольства в Британии появилась информация, что власти Украинского государства заявили протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации в связи с нападением на украинские военные катера в водах Керченского пролива.



В сообщении также отмечается, что тридцать четыре страны-члена поддержали позицию Украинского государства. В частности, в обнародованном сообщении говорится: «Третьего декабря 2018 года украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (IMO) выразила категорический протест России. Причиной тому стало вооруженное нападение и захват в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей».



Также стоит отметить, что власти Украины осудили всяческие факты дискриминационных проверок судов, которые следуют в украинские порты, ведь это нарушение Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних соглашений между Украиной и Россией.