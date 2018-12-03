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В Крыму переполох: внезапно закрыли главный аэропорт, заговорили про АТО
В оккупированном российскими войсками Симферополе внезапно закрыли центральный аэропорт
Отмечается, что главный аэропорт был закрыт как на прилет, так и на вылет.
Также известно, что оккупационная власть перенаправляет рейсы в соседние с аннексированным полуостровом города.
«С утра там все глухо, все рейсы разворачивают и перенаправляют — в Анапу и соседние города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Mash.
По информации СМИ, существует две версии относительно того, почему аэропорт в Симферополе был внезапно закрыт.
«Первая, официальная: ночью ремонтировали взлётку, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: в регионе ввели антитеррористические меры», — отмечено в сообщении Telegram-канала.
Ранее же сообщалось, что в Германии предлагают закрыть морские порта ЕС и США для судов из России после агрессии в Азовском море. Такое заявление сделала генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Если будет подтверждено, что агрессия исходила от России… тогда я думаю, что должен быть ясный ответ», — сказала Крамп-Карренбауэр.
«Одним из ответов может быть, например, запретить российским кораблям из региона – Азовского моря – входить в европейские или американские порты, пока эта ситуация с Украиной не будет решена», — добавила она.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, аэропорт, Крым, закрытие, паника, АТО
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