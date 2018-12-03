В Крыму переполох: внезапно закрыли главный аэропорт, заговорили про АТО

03.12.2018 13:03

В оккупированном российскими войсками Симферополе внезапно закрыли центральный аэропорт

Отмечается, что главный аэропорт был закрыт как на прилет, так и на вылет.

Также известно, что оккупационная власть перенаправляет рейсы в соседние с аннексированным полуостровом города.

«С утра там все глухо, все рейсы разворачивают и перенаправляют — в Анапу и соседние города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Mash.

По информации СМИ, существует две версии относительно того, почему аэропорт в Симферополе был внезапно закрыт.

«Первая, официальная: ночью ремонтировали взлётку, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: в регионе ввели антитеррористические меры», — отмечено в сообщении Telegram-канала.

Ранее же сообщалось, что в Германии предлагают закрыть морские порта ЕС и США для судов из России после агрессии в Азовском море. Такое заявление сделала генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если будет подтверждено, что агрессия исходила от России… тогда я думаю, что должен быть ясный ответ», — сказала Крамп-Карренбауэр.

«Одним из ответов может быть, например, запретить российским кораблям из региона – Азовского моря – входить в европейские или американские порты, пока эта ситуация с Украиной не будет решена», — добавила она.

Источник: https://politeka.net



