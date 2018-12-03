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В России выдвинули первые обвинения украинским морякам – подробности
Все украинские моряки, которые были задержаны спецслужбами РФ 25 ноября, получили первые обвинения.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает "Диалог.UA". Ранее президент Украины Петр Порошенко публично дал обещание о том, что введение военного положение не коснется ни одного гражданского в стране. Отмечается, что все украинские военные получили первое обвинение еще 27 ноября, а значит на территории аннексированного Крыма. По его словам, им предъявили нарушение по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ).
По словам адвоката, он уже подал прошение на допуск к подзащитному в СИЗО "Лефортово", но система приема заявок работает в одностороннем режиме, потому он не знает, получит ли ответ на свое прошение.
Он пояснил, что пока правозащитникам неизвестно ни имя следователя, который ведет дело моряков, ни тех, кто состоит в следственной группе. Полозов уверяет, что российское правительство делает все, чтобы адвокаты не представляли в суде интересы украинских моряков.
Президент России Владимир Путин попытался оскорбить украинских моряков, которых российские военные взяли в плен в Керченском проливе в прошлое воскресенье.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, моряки
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