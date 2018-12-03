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В Украине сейчас решается будущее свободного мира, - Порошенко

03.12.2018 09:30
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В Украине сейчас решается будущее свободного мира, - Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе своего интервью немецкому изданию Funke Media Group заявил, что Российская Федерация всячески хочет иметь наземный коридор из оккупированного Донбасса в аннексированный Крым, захватив для осуществления такой мечты украинские города Бердянск и Мариуполь, о чем пишет replyua.net.

В частности, президент Украины отметил: «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти». Кроме того, украинский лидер добавил: «По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира». 

Как известно, ранее сегодня гарант Конституции Украины Петр Порошенко заявил, что по настоящее время Путин всячески избегает переговоров с президентом нашей страны в телефонном режиме в любом формате. Глава Украинского государства подавал соответствующий запрос в Кремль буквально сразу же после агрессии РФ в водах Керченского пролива. 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Мариуполь, Порошенко
 
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