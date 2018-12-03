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В Украине запретили популярные таблетки

03.12.2018 09:15
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В Украине запретили популярные таблетки

Все аптеки должны поместить данное лекарственное средство в карантин.

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства Колдфлю индийского производства. 

Об этом сообщает Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В тексте документа сказано: "Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю", индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки № 4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства".

Теперь все аптеки должны поместить данное лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

Как известно, Колдфлю используется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергического, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.



Теги: Украина, Донбасс, таблетки, запрет
 
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