В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

03.12.2018 14:50

3 декабря, в понедельник, в большинстве украинских областей температура воздуха начнет повышаться. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, минусовая температура сегодня будет сохраняться только в центральных, северных и восточных областях, а на Западе и на юге страны в ночные часы будет от 3 до 6 градусов мороза, днем воздух будет прогреваться уже до 2-4 градусов со знаком плюс.



Напомним, что ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на декабрь. Они рассказали, что весь месяц будет намного теплее, чем обычно. Средняя температура составит от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. Народный синоптик Леонид Горбань, в свою очередь, заявил, что весь декабрь в Украине будут наблюдаться так называемые температурные качели.



«Просчитываются более сильные ночные морозы. Если в ноябре было 4 оттепели и 4 подхода легких морозов, то в декабре ожидается 3 оттепели. С 5 декабря будет оттепель, которая продлится 3 дня, потом следует 6 дней морозов на уровне 7-9 градусов ниже нуля, а потом опять длительная оттепель по 25-27 декабря», - отмечает синоптик. По его словам, ближе к Новому году снова начнет подмораживать.