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В Украину не пустили уже 300 россиян
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала введения военного положения через границу в Украину не не пропустили около 300 граждан России, передает replyua.net ссылаясь на эксклюзивный комментарий УНН спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.
"За прошедшие сутки в областях, где введено военное положение, не пропущено 57 человек. В целом почти - 300 человек", - сказал Демченко.
После вступления в силу запрета на въезд на территорию Украины россиян, по состоянию на 1 декабря, пограничники не впустили в страну 99 российских граждан. 28 ноября сообщалось, что сотрудники государственной пограничной службы Украины продолжают не пускать в нашу страну граждан Российской Федерации. Количество таких желающих, в частности, летевших россиян из Минска, которых пограничники не пустили в Украину, значительно выросло и достигло 85 человек
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, военное положение
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