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В Украину не пустили уже 300 россиян

03.12.2018 18:05
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В Украину не пустили уже 300 россиян

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала введения военного положения через границу в Украину не не пропустили около 300 граждан России, передает replyua.net ссылаясь на эксклюзивный комментарий УНН спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.

"За прошедшие сутки в областях, где введено военное положение, не пропущено 57 человек. В целом почти - 300 человек", - сказал Демченко. 

После вступления в силу запрета на въезд на территорию Украины россиян, по состоянию на 1 декабря, пограничники не впустили в страну 99 российских граждан. 28 ноября сообщалось, что сотрудники государственной пограничной службы Украины продолжают не пускать в нашу страну граждан Российской Федерации. Количество таких желающих, в частности, летевших россиян из Минска, которых пограничники не пустили в Украину, значительно выросло и достигло 85 человек 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, военное положение
 
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