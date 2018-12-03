В Украину не пустили уже 300 россиян

03.12.2018 18:05

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала введения военного положения через границу в Украину не не пропустили около 300 граждан России, передает replyua.net ссылаясь на эксклюзивный комментарий УНН спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.



"За прошедшие сутки в областях, где введено военное положение, не пропущено 57 человек. В целом почти - 300 человек", - сказал Демченко.



После вступления в силу запрета на въезд на территорию Украины россиян, по состоянию на 1 декабря, пограничники не впустили в страну 99 российских граждан. 28 ноября сообщалось, что сотрудники государственной пограничной службы Украины продолжают не пускать в нашу страну граждан Российской Федерации. Количество таких желающих, в частности, летевших россиян из Минска, которых пограничники не пустили в Украину, значительно выросло и достигло 85 человек