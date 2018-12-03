В Украину вдвое уменьшился поток россиян

03.12.2018 11:25

После введения ограничений на въезд число российских граждан, которые желают въехать на украинскую территорию, уменьшилось вдвое.

Как передает replyua.net, об этом сегодня заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в прямом эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что за минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не было пропущено 77 граждан РФ. В то же время, большую часть россиян не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, у части не было необходимых документов либо же у них превышен срок пребывания в Украине.



«То, что я наблюдаю за последние дни, поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тыс. до 3 тыс. граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1, 3 тыс. - 1,5 тыс. человек», - сообщил Демченко.



Вместе с тем, он обратился к украинцам с просьбой по возможности уменьшить свои поездки в РФ. Со слов Демченко, за последние пять дней около 150 украинцам отказали во въезде на территорию РФ.