Военное положение: что нужно знать украинцам об особом режиме

03.12.2018 15:16

В Украине вступил в силу закон о введении военного положения, который позволит государству быстро отреагировать на любые провокационные действия России. Власти были вынуждены пойти на этот шаг из-за атаки российских кораблей на украинские военные суда у Керченского пролива, в результате которой экипаж трех кораблей попал в плен. О том, что означает введение военного положения и как оно будет касаться населения, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Почему военный режим ввели именно сейчас?

Эскалация в Азовском море 25 ноября стала первым открытым актом военной агрессии России под своим флагом против Украины. Из-за этой беспрецедентной атаки парламент на внеочередном заседании поддержал большинством голосов Указ главы государства «О введении военного положения в Украине». Он будет действовать 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года. Отдельно было утверждено, что этот режим не повлияет на перенос президентских выборов – они состоятся 31 марта 2019 года в соответствии с Конституцией.

«То, что произошло 25 ноября, – чрезвычайная ситуация. Впервые за четыре с половиной года российской агрессии, без каких-либо срываний шевронов, без каких-либо «зеленых человечков» Россия атаковала украинские корабли», – заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Согласно закону, военное положение вводится на территории 10 областей – Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой (граничат с Россией), Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской (выходят к акватории Черного и Азовского морей) и Винницкой (граничит с подконтрольным России Приднестровьем). То есть в тех регионах, через которые Москва теоретически могла бы начать наступление на Украину, объяснили депутаты.

По мнению экспертов, введение особого режима должно убедить международное сообщество в серьезности ситуации: наступление России является угрозой не только для украинцев, но и для всего мира. Западные медиа тем временем констатировали, что введение военного положения сломало «карточный домик» планов Кремля, стремившегося атакой на Азове посеять панику среди украинцев.

Как повлияет военное положение на украинцев?

Секретарь СНБО Александр Турчинов уточнил, что во время действия военного положения конституционные права и свободы могут ограничиваться только в случае усиления агрессии РФ – то есть ее прямого вторжения на сухопутную территорию Украины. Поэтому пока существенных изменений для гражданского населения не будет, кроме того, что на период особого режима жителям 10 регионов советуют с пониманием отнестись к усиленной проверке документов правоохранителями.

Украинцам со всех регионов можно свободно пересекать государственную границу: аэропорты, железная дорога и автобусные перевозки функционируют по графику. То же касается и финансовых учреждений:

«Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение [относительно военного положения, – ред.] не повлияют на работу банков», – отметил председатель Национального банка Яков Смолий.

«Укрпочта» в свою очередь заявила, что будет выплачивать пенсии и пересылать почтовую корреспонденцию в штатном режиме. Без изменений продолжают работать предприятия, государственные и образовательные учреждения, больницы и пункты пересечения на Востоке Украины.

Президент Украины также заявил, что пока не планирует объявлять полную или частичную мобилизацию. Однако резервистам первой очереди (бойцам с боевым опытом) следует быть готовыми отправиться на учебные сборы. Что касается силовых структур – все они приведены в полную боевую готовность.

Возможно ли ограничение прав и свобод?

В случае наступления России граждане все же могут быть ограниченными в своих индивидуальных правах. Однако эксперты отмечают, что это касается исключительных случаев и успокаивают, что они – маловероятны.

«Права действуют. За исключением ситуаций, когда будут принимать конкретные решения в поддержку безопасности и обороны. В частности, если надо в доме расположить военный персонал или расположить оборонительную линию на территории. Также это возможность мобилизовать имущество. Например, использовать авто из автосалонов или автобаз, если надо грузовики для перевозки, автобусы для персонала», – отметил советник министра иностранных дел Тарас Качка. Между тем пресс-офицер оперативного командования «Север» Виталий Кириллов заверил, что изъятие личного транспорта граждан не предусмотрено.

Относительно работы СМИ – в Министерстве информационной политики отрицают возможное введение цензуры. В то же время государство может использовать медиа для проведения разъяснительной работы среди населения.

Пока правительство не планирует вводить комендантский час в областях, где действует военное положение. В Минобороны добавили, что такие меры могут ввести только в случае обострения ситуации, например, если на границе будет замечено скопление российских войск.

Как реагирует мир на азовский инцидент?

Атака на украинские корабли заставила Совет безопасности ООН собраться на экстренное заседание по ситуации у Керченского пролива. Западные страны высказались в поддержку Украины, заявив, что российские военные нарушили нормы международного права. Кроме того, Вашингтон также пообещал предоставить Украине полную поддержку, включая военную.

«Во имя международного мира и безопасности Россия должна немедленно положить конец незаконному поведению, соблюдать права и свободы всех государств на судоходство», – подчеркнула во время заседания постоянная представительница США при ООН Никки Хейли.

Украина тем временем обратилась к цивилизованному миру с призывом усилить экономические санкции против россиян, причастных к морской атаке.

«Призываю страны ЕС перейти от деклараций к реальным шагам и принять все необходимые меры воздействия на агрессора, включая ужесточение санкций, чтобы прекратить «ползучую аннексию», – заявил Петр Порошенко.

Политические обозреватели отметили, что к большему санкционному давлению европейцев подталкивает и официальный Вашингтон, а несколько европейских лидеров уже заговорили о возможности новых ограничений – включая Австрию, которая сейчас председательствует в ЕС.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля