Журналист раскрыл главный просчет Путина в агрессии против Украины: Москва капитулирует

03.12.2018 19:45

Если Россия примет участие в обсуждении агрессии против Украины в «нормандском» формате — это будет свидетельствовать об одном из наиболее серьезных дипломатических поражений Кремля

Об этом известный украинский журналист Виталий Портников написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в таком случае РФ придется признать свою вину.

«Расширение «нормандского» формата на Керченский пролив может оказаться своего рода прелюдией его расширения на территорию Крыма и на «признание Москвой конфликтного потенциала, заложенного в самом факте оккупации этой территории Украины»«, — сообщает украинский журналист.

Также Портников считает, что принимая во внимание то, что восстановление международного права и отказ от Крыма – это одно из главных требований американской стороны, можно утверждать, что Запад — используя просчеты Путина — в целом Россию в правильном переговорном направлении, а также создает платформу для будущей капитуляции Москвы перед очевидными победителями уже не в «холодной», так в «гибридной» войне».

Источник: https://politeka.net