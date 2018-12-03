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Журналист раскрыл главный просчет Путина в агрессии против Украины: Москва капитулирует

03.12.2018 19:45
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Если Россия примет участие в обсуждении агрессии против Украины в «нормандском» формате — это будет свидетельствовать об одном из наиболее серьезных дипломатических поражений Кремля

Об этом известный украинский журналист Виталий Портников написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в таком случае РФ придется признать свою вину.

«Расширение «нормандского» формата на Керченский пролив может оказаться своего рода прелюдией его расширения на территорию Крыма и на «признание Москвой конфликтного потенциала, заложенного в самом факте оккупации этой территории Украины»«, — сообщает украинский журналист.

Также Портников считает, что принимая во внимание то, что восстановление международного права и отказ от Крыма – это одно из главных требований американской стороны, можно утверждать, что Западиспользуя просчеты Путина — в целом Россию в правильном переговорном направлении, а также создает платформу для будущей капитуляции Москвы перед очевидными победителями уже не в «холодной», так в «гибридной» войне».

 

Источник: https://politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, Порошенко
 
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