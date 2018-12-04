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Более половины импорта одежды в Украину составляет секонд-хенд

04.12.2018 20:34
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Более половины импорта одежды в Украину составляет секонд-хенд

Согласно данным за 2017 год более половины импорта легкой промышленности в Украину составил секонд-хенд.

Об этом пишет ZI.

Согласно результатам исследования Ассоциации предпринимателей легкой промышленности, в прошлом году в Украину завезли 130 000 тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54% рынка легкой промышленности.

Таким образом, Украина заняла третье место по количеству потребления таких товаров. На первом и втором - Пакистан и Малайзия.

«Те формальдегиды, о которых мы говорили, это обработка... она накапливается в нашем организме. Это в первую очередь онкозаболевания, это и на печень влияет, аллергии и так далее. Также надо понимать, что это синтетика в большей своей части. А синтетика - она ​​не разлагается от 50 до 100 лет. Это действительно экологическая катастрофа!» - отметила председатель Ассоциации предпринимателей легкой промышленности Татьяна Изовит.



Теги: Украина, Донбасс, импорт, секонд-хенд
 
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