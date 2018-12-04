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Гордон рассказал, на какой регион Украины нацелилась и готовит нападение Россия. ВИДЕО
Россия не станет нападать на Мариуполь или вести атаку с Азовского моря: ее цель - Херсонская область.
Об этом в эфире украинского телеканала сообщил телеведущий Дмитрий Гордон, передает "Диалог.UA".
Ранее Гордон выступил на росТВ и в прямом эфире поставил Путина на место перед всей Россией. Он пояснил, что провел ряд консультаций с бывшим помощником Путина Андреем Илларионовым и тот сообщил ему о возможном нападении на Украину.
Гордон заверил, экс-советник президента России делает ставку на то, что войска РФ не станут нападать на хорошо укрепленные Мариуполь и Бердянск, а проведут атаку в Херсонской области.
По словам телеведущего, удар будет нанесен в районе Новой Каховки и Таврийска.
Это необходимо России для того, чтобы запустить пресную воду на территорию аннексированного Крыма, иначе полуостров окажется на грани катастрофы уже летом 2019 года.
Гордон заявил о том, что он не обращался к силовым структурам в Украине относительно данной информации.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Херсонская область, нападение
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