Гордон рассказал, на какой регион Украины нацелилась и готовит нападение Россия. ВИДЕО

04.12.2018 12:08

Россия не станет нападать на Мариуполь или вести атаку с Азовского моря: ее цель - Херсонская область.

Об этом в эфире украинского телеканала сообщил телеведущий Дмитрий Гордон, передает "Диалог.UA".

Ранее Гордон выступил на росТВ и в прямом эфире поставил Путина на место перед всей Россией. Он пояснил, что провел ряд консультаций с бывшим помощником Путина Андреем Илларионовым и тот сообщил ему о возможном нападении на Украину.

Гордон заверил, экс-советник президента России делает ставку на то, что войска РФ не станут нападать на хорошо укрепленные Мариуполь и Бердянск, а проведут атаку в Херсонской области.

По словам телеведущего, удар будет нанесен в районе Новой Каховки и Таврийска.

Это необходимо России для того, чтобы запустить пресную воду на территорию аннексированного Крыма, иначе полуостров окажется на грани катастрофы уже летом 2019 года.

Гордон заявил о том, что он не обращался к силовым структурам в Украине относительно данной информации.