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Януковича хотят вывезти из России: названа новая страна и причина переезда
Сбежавшего в Москву экс-президента Украины Виктора Януковича могут вывезти из России в Израиль.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил адвокат бывшего президента Александр Горошинский, передает dialog.ua.
Он отметил, что Януковича в Израиль должны доставить на лечение в связи с полученной экс-президентом травмой. Горошинский подчеркнул, что во время поездки в Москву он не смог встретиться с Януковичем, однако провел переговоры с приглашенным врачом из Израиля - известным хирургом Эялем Аттиасом.
Израильский хирург прибыл в Москву для консультирования по поводу ситуации с лечением Януковича - СМИ ранее сообщили о проблемах бывшего президента с позвоночником и коленом после травмы.
Врач также отметил, что дальнейшие обследования Януковича и его лечение врачи хотят провести в Израиле, обсуждая возможность и организацию его переезда.
Адвокат отметил, что раскрывать детали диагноза и название клиники он не станет, однако документы в украинский суд он уже готовит.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Израиль, суд, переезд, травма, Янукович, соцсети
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