Капризы зимы! Синоптики рассказали, к каким погодным сюрпризам надо готовиться

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Во вторник, 4 декабря, только в западных областях и на Житомирщине вероятен дождь, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«В западных и Житомирской областях дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Утром туман, местами гололедица, на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в южных и западных областях днем 2-7° тепла); в восточной части днем около 0°», — говорится в сообщении.
В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Утром туман, гололедица, на дорогах местами гололед. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла. На Киевщине также без существенных осадков. Утром туман, местами гололедица, на дорогах местами гололед. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
Согласно прогнозу, 5 декабря небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица, туман, в Карпатах ночью умеренный снег; ночью в восточных и южных, днем в западных областях без осадков. 6 декабря ночью на Левобережье, днем в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза (5 декабря в западных и северных, 6 декабря в восточных областях около 0°), днем от 3° мороза до 2° тепла.
В столичном регионе 5 декабря небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица, туман; 6 декабря без осадков. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 6 декабря 1-6° мороза).
7- 8 декабря в западных областях небольшие осадки (днем преимущественно в виде дождя); в северных областях 8 декабря небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории страны без осадков. Температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, 8 декабря в западной и южной части 0-6° тепла.
На Киевщине 7 декабря без осадков, 8 декабря небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Теги: Украина, Донбасс, зима, сюрприз, прогноз погоды
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