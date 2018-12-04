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Мобилизация в Украине: Что будет и готовы ли жители Донетчины защищать страну. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в полную боевую готовность. На 30 суток у армейцев на передовой отменили отпуска. Военным в тылу запрещается покидать пределы своих частей. В связи с военным положением в армию могут призвать резервистов.
Житель Мариуполя (Донецкая обл.) 20-летний Эльдар Яворский сейчас работает барменом. Мобилизации не боится. Рассказывает, что с легкостью сменит свою гражданскую одежду на военную форму. «Большая часть семьи, знакомых, родители, которых нужно защищать. Точно также деды наши защищали. Поэтому, думаю выступать в плане защитника, вот такая одна из мужских обязанностей, которая должна быть выполнена», – поделился он.
Такого же мнения придерживается и другой мариуполец, Евгений Белещенко. «Пойду, конечно, а что делать. Семья, ребенок, родина», – говорит он.
А мариупольчанка Лариса Чернега из-за мобилизации переживает. Признается, что не очень хочет, чтобы ее зять погрузился в военные дела. «Опасно, конечно, и сейчас, что такое остаться без кормильца. Например, женщине с ребенком без кормильца. Очень сложно», – сказала она.
Артур Коссе служит в ВСУ почти год. В ряду военных оказался по собственному желанию. Мужчина уверен, подобное решение должно быть взвешенным. «Обратил внимание на ситуацию, которая происходит в нашей стране, ситуация требует вмешательства таких сознательных людей. Для себя принял такое решение, пообщался с семьей», – поделился он.
В военкомате объясняют, что о призыве на службу гражданских речь сейчас не идет. Отмечают, что военное положение предусматривает лишь возможность частичной мобилизации. Если она будет, то сначала будут призывать резервы первой очереди. Это правоохранители, военнослужащие, подразделения ВСУ и другие военные формирования. В основном те, кто имеет боевой опыт. «Решение о проведении мобилизации верховным главнокомандующим ВСУ – президентом Украины не принято. В настоящее время усилена охрана, оборона военных объектов. Личный состав военных комиссариатов переведены на круглосуточный режим работы. Проводятся мероприятия по возможному развертыванию территориальной обороны», – сообщил военный комиссар Донецкого областного военного комиссариата Александр Сергеев.
Военный комиссар уверяет – скрытой мобилизации не будет.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, защита, военное положение, страна, мобилизация, Донетчина, резервисты
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- Мобилизация в Украине: Что будет и готовы ли жители Донетчины защищать страну. ВИДЕО16:22
- РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля16:01
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:39
- Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко15:22
- Блокада Азовского моря: Россия пошла на уступки Украине14:57
- Писатель-террорист Прилепин рассказал, как голодают боевики на Донбассе14:39
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