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На Крымском полуострове боевики начали переговоры по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"
Власти оккупированного Крыма начали говорить о возможных переговорах. Речь зашла об обмене пленных капитанов со стороны России и Украины.
Пока что неизвестно, привели ли обсуждения к чему-то. "Сенатор" Севастополя Ольга Тимофеева рассказала о ценной информации. Она сказала, что в Крыму начались переговоры об обмене пленных между Украиной и Россией.
Речь идет о капитане судна РФ "Норд" Владимире Горбенко, а также капитане украинского корабля "ЯМК-0041" Виктора Новицкого. Об этом сообщили в ряде российских СМИ, передает издание "Диалог.UA".
Тимофеева отметила, что ситуация якобы под контролем благодаря "главе" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Однако при этом не были раскрыты подробности о том, что именно он делает для урегулирования этого процесса.
Вполне возможно, что он занимает важную роль в решении об обмене заключенными. Пока что неизвестно, привели ли к чему-то переговоры или нет. Но многие украинцы надеются, что ситуация разрешится в скором времени.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, обмен, переговоры, капитан, Аксенов
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- На Крымском полуострове боевики начали переговоры по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"16:59
- Боевики «ДНР» за прошедшие сутки понесли потери в живой силе16:38
- Мобилизация в Украине: Что будет и готовы ли жители Донетчины защищать страну. ВИДЕО16:22
- РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля16:01
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:39
- Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко15:22
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