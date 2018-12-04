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На Крымском полуострове боевики начали переговоры по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

04.12.2018 16:59
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На Крымском полуострове боевики начали переговоры по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

Власти оккупированного Крыма начали говорить о возможных переговорах. Речь зашла об обмене пленных капитанов со стороны России и Украины.

Пока что неизвестно, привели ли обсуждения к чему-то. "Сенатор" Севастополя Ольга Тимофеева рассказала о ценной информации. Она сказала, что в Крыму начались переговоры об обмене пленных между Украиной и Россией.

Речь идет о капитане судна РФ "Норд" Владимире Горбенко, а также капитане украинского корабля "ЯМК-0041" Виктора Новицкого. Об этом сообщили в ряде российских СМИ, передает издание "Диалог.UA".

Тимофеева отметила, что ситуация якобы под контролем благодаря "главе" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Однако при этом не были раскрыты подробности о том, что именно он делает для урегулирования этого процесса.

Вполне возможно, что он занимает важную роль в решении об обмене заключенными. Пока что неизвестно, привели ли к чему-то переговоры или нет. Но многие украинцы надеются, что ситуация разрешится в скором времени.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, обмен, переговоры, капитан, Аксенов
 
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