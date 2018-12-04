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Не Бердянск и не Мариуполь! Названа реальная цель Путина в Украине. ВИДЕО
Россия планирует напасть на районы Херсонской области, где практически нет укреплений.
Такими данным в эфире телеканала "NewsOne" поделился украинский журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на полученную от бывшего советника президента РФ по экономики Андрея Илларионова информацию.
"Он сказал, что Украина напрасно думает, что Россия будет нападать на Мариуполь и Бердянск, тем более они хорошо укреплены. По его мнению, Россия планирует напасть на Херсонскую область, а именно на район Таврийска и Новой Каховки, где практически нет укреплений. И причиной этого является не "коридор", как я подумал, а недостаток воды в Крыму, которая к июню 2019 года обострится в полный рост. И если Россия "сегодня" не получит эту воду для Крыма, то у нее возникнет очень большая проблема. Поэтому Илларионов обратил внимание, что Россия нападет именно на Херсонскую область", – отметил Гордон.
По словам журналиста, он заранее знал о планах на введение военного положения в Украине и расстроился этому.
"Я расстроился, когда узнал, что в Украине действительно планируют это сделать. Я знал, что это намеревались сделать несколько месяцев назад, это один из запасных предвыборных сценариев, который лежал в команде одного из кандидатов в президенты. Но делать это сейчас – просто безумие. В 2014 году, когда с Украиной стряслась такая беда, Россия напала на нашу страну, и были такие жертвы; когда в донецком аэропорту просто "мясо" творилось; когда Иловайский и Дебальцевский котлы были. Вот тогда нужно было вводить военное положение. А еще лучше, как только Россия отжала у нас Крым", – выразил он свое мнение.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Бердянск, Мариуполь
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