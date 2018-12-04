Погода на 5 декабря: в Украину идет шторм

04.12.2018 23:42

Погода в Украине в среду, 5 декабря, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами - снег с дождем и штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами", - отметила она.

Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.

Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.

Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.

Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.

В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.

Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины: