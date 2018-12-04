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Погода на 5 декабря: в Украину идет шторм
Погода в Украине в среду, 5 декабря, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами - снег с дождем и штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами", - отметила она.
Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.
Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.
Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.
Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.
Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.
В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.
Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.
Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:
- Ужгород - +1...+3
- Львов - +1...+3
- Ивано-Франковск - +1...+3
- Тернополь - 0...+2
- Черновцы - 0...+2
- Хмельницкий - 0...+2
- Луцк - 0...+2
- Ривне - 0...+2
- Житомир - +0...+2
- Винница - +1...+3
- Одесса - +2...+4
- Николаев - 0...+2
- Херсон - +2...+4
- Симферополь - +4...+6
- Кропивницкий - +1...+3
- Черкассы - +0...+2
- Чернигов - 0...+2
- Сумы-0... + 2
- Полтава - 0...+2
- Днепр - +1...+3
- Запорожье - +1...+3
- Донецк - 0...+2
- Луганск - 0...+2
- Харьков - 0...+2
- Киев - +1...+3
Теги: Украина, Донбасс, погода, шторм
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