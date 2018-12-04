Ситуация готова полыхнуть: РФ пригнала в Крым еще не прошедший испытания корабль "Константин Рогачев"

04.12.2018 19:58

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Черном и Азовском морях. В Крым пригнали еще не прошедший необходимые испытания военный корабль.

О последнем пополнении Черноморского флота РФ рассказал telegram-канал "Военный Осведомитель", передает "Диалог.UA".

В Черном и Азовском морях наблюдается резкая эскалация в связи с пиратским захватом кораблей ВМС Украины россиянами. Кремль только усугубляет проблему, наращивая в акваториях военное присутствие.

Во вторник, 4 ноября, в порт оккупированного Севастополя прибыл новейший российский корабль "Константин Рогачев".

Проблема в том, что данное судно еще не прошло необходимые государственные испытания.

Инцидент красноречиво демонстрирует плачевное состояние флота РФ, которому для устрашения противника приходится стягивать еще не готовые корабли.