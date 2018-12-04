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Украинские корабли и катера переведены в полную боеготовность

04.12.2018 13:27
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Украинские корабли и катера переведены в полную боеготовность

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность.
«Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море», — сказал Цигикал.
Он также отметил, что с 1 декабря введено в штат управление Морской охраны.
«Чтобы объединить усилия мы создали морское региональное управление», — отметил Цигикаль.
Сейчас украинские пограничники осуществляют сопровождение судов в акватории Азовского моря.



Теги: Донбасс, военное положение, боевая готовность, катер, корабли
 
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