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Украинские порты в Азовском море частично разблокированы
Порты «Бердянск» и «Мариуполь» разблокированы частично. Суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов.
Их по-прежнему останавливает и осматривает российская сторона, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают novosti.dn.ua.
По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - одно. Еще девять судов находятся у причалов портов.
Омелян напомнил, что международное сообщество уведомлено о ситуации в Азовском море – «об экономических и геополитических угрозах блокирования портов».
Он выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.
Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины сообщило, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Бердянск, Мариуполь, Керченский пролив, блокирование
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