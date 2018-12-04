- В Минсоцполитики рассказали о тонкостях в вопросе субсидий19:32
- Януковича хотят вывезти из России: названа новая страна и причина переезда19:01
- На Крымском полуострове боевики начали переговоры по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"16:59
- Мобилизация в Украине: Что будет и готовы ли жители Донетчины защищать страну. ВИДЕО16:22
- Блокада Азовского моря: Россия пошла на уступки Украине14:57
- Военное положение: Госпогранслужба призывает украинцев воздержаться от поездки в РФ14:22
- Капризы зимы! Синоптики рассказали, к каким погодным сюрпризам надо готовиться14:03
- Украинские корабли и катера переведены в полную боеготовность13:27
- Гордон рассказал, на какой регион Украины нацелилась и готовит нападение Россия. ВИДЕО12:08
- Снег по колено, дожди и морозы до минус 30: синоптики дали прогноз до конца зимы - будет много неожиданностей11:31
В Минсоцполитики рассказали о тонкостях в вопросе субсидий
Министерство социальной политики разъяснило, как украинцам платить свой обязательный платеж при назначенной субсидии.
Как отмечает пресс-служба ведомства, сэкономленную субсидию можно использовать для оплаты в следующем месяце потребленного более выделенной социальной нормы газа, воды или электроэнергии, передает avdeevka.city.
"К примеру, семье была начислена октябрьская субсидия (неполный отопительный месяц) в размере 550 грн. Обязательный платеж домохозяйства - 820 грн. Но в октябре потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачено его фактическую стоимость - 92,26 грн. В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленные в предыдущем месяце субсидией", - разъясняют в министерстве.
Или же в ноябре обязательный платеж составляет 1000 гривен за социальной нормой 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в декабре-январе. При этом, не нужно никому ничего сообщать - эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).
Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Если, скажем, размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.
Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно относиться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.
Минсоцполитики подчеркивает, что, если исполнитель жилищно-коммунальной услуги "игнорирует" сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство (Постановление КМУ № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива").
В таком случае украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, предоставляющих услуги, а при отсутствии реагирования - органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там должны помочь урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, платежи, Минсоцполитики
- Коммунальные платежки за ноябрь: здравствуй, …опа, Новый год!
- В Украине урезают субсидии: кому придется платить больше
- В "ДНР" угрожают не выпускать за свои пределы людей, имеющих долги за коммуналку
- Субсидия на коммунальные услуги. Что изменилось?
- Расскажите всем! Пять хитростей власти, чтобы оставить вас без субсидии
- Минсоцполитики пообещало украинцам компенсацию коммуналки без субсидии
- Милитаризация и привлечение к войне детей Донбасса18:30
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения17:59
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен17:20
- Боевики «ДНР» за прошедшие сутки понесли потери в живой силе16:38
- РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля16:01
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:39
- Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко15:22
- Писатель-террорист Прилепин рассказал, как голодают боевики на Донбассе14:39
- Какие грузы боевики «ДНР» вывозят через неконтролируемые пункты пропуска в РФ13:51
- В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?13:16
- В Минсоцполитики рассказали о тонкостях в вопросе субсидий19:32
- Януковича хотят вывезти из России: названа новая страна и причина переезда19:01
- Милитаризация и привлечение к войне детей Донбасса18:30
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения17:59
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен17:20
- На Крымском полуострове боевики начали переговоры по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"16:59
- Боевики «ДНР» за прошедшие сутки понесли потери в живой силе16:38
- Мобилизация в Украине: Что будет и готовы ли жители Донетчины защищать страну. ВИДЕО16:22
- РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля16:01
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:39
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди