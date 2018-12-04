В Минсоцполитики рассказали о тонкостях в вопросе субсидий

04.12.2018 19:32

Министерство социальной политики разъяснило, как украинцам платить свой обязательный платеж при назначенной субсидии.

Как отмечает пресс-служба ведомства, сэкономленную субсидию можно использовать для оплаты в следующем месяце потребленного более выделенной социальной нормы газа, воды или электроэнергии, передает avdeevka.city.

"К примеру, семье была начислена октябрьская субсидия (неполный отопительный месяц) в размере 550 грн. Обязательный платеж домохозяйства - 820 грн. Но в октябре потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачено его фактическую стоимость - 92,26 грн. В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленные в предыдущем месяце субсидией", - разъясняют в министерстве.

Или же в ноябре обязательный платеж составляет 1000 гривен за социальной нормой 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в декабре-январе. При этом, не нужно никому ничего сообщать - эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).

Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Если, скажем, размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно относиться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Минсоцполитики подчеркивает, что, если исполнитель жилищно-коммунальной услуги "игнорирует" сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство (Постановление КМУ № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива").

В таком случае украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, предоставляющих услуги, а при отсутствии реагирования - органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там должны помочь урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.