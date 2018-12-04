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Военное положение: Госпогранслужба призывает украинцев воздержаться от поездки в РФ
Государственная пограничная служба Украины призывает граждан пока воздержаться от посещения территории России. Об этом сообщил глава соответствующего ведомства Петр Цигикал, пишет ДонПресс.
«Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (период военного положения, — ред.) поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно», — заявил Цигикал.
Он подчеркнул, что, несмотря на заявление России о неприменении зеркальных санкций в отношении въезжающих на ее территорию украинцев, случаи отказа в пересечении границы без объяснения причин участились.
Цигикал также сообщил, что сегодня с утра было не пропущено около сорока человек. Это все мужчины, только одна женщина.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, поездка, военное положение, Госпогранслужба
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- Военное положение: Госпогранслужба призывает украинцев воздержаться от поездки в РФ14:22
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