Военное положение: Госпогранслужба призывает украинцев воздержаться от поездки в РФ

04.12.2018 14:22

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан пока воздержаться от посещения территории России. Об этом сообщил глава соответствующего ведомства Петр Цигикал, пишет ДонПресс.

«Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (период военного положения, — ред.) поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно», — заявил Цигикал.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявление России о неприменении зеркальных санкций в отношении въезжающих на ее территорию украинцев, случаи отказа в пересечении границы без объяснения причин участились.

Цигикал также сообщил, что сегодня с утра было не пропущено около сорока человек. Это все мужчины, только одна женщина.