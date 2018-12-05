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Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»
В Кабмине снова заговорили о необходимости налогообложениясредств, которые пересылают в Украину граждане, работающие за границей
Посчитав, что заробитчане ежегодно пересылают домой 6,5 миллиардов долларов, в Кабинете министров решили: эти доходы, как и любые другие, пора облагать налогами, передает Znaj.ua.
Министр социальной политики Андрей Рева мотивировал подобную инициативу тем, что пора вывести из тени такой источник дохода. Это, мол, принесет в бюджет дополнительные средства и восстановит социальную справедливость.
«Люди, которые работают в Украине, платят налог на доходы физических лиц, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по «белому», удерживают и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто-то работает за границей, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства», – пояснил чиновник.
Чтобы избежать дополнительных проверок, гражданам придется декларировать эти доходы.
«Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018 года, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или другие», – заявил Рева.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, заграница, заработок, Кабмин
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