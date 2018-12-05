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Кабмин решил выплатить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам
Кабинет министров Украины постановил выплатить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам, удерживаемым в России. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 5 декабря. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш, передает «Интерфакс-Украина».
«Сегодня Кабмин принял постановление о выплате военнопленным, которые были захвачены Российской Федерацией после происшествий в Керченском проливе», – сказал министр после заседания Кабмина.
После того, как Министерство обороны предоставит список военнопленных с точными персональными данными, МинВОТ приступит к идентификации данных лиц для выплаты их родственникам или законным представителям помощи в размере 100 тыс. грн. По словам Черныша, это средства – целевые. Они должны быть направлены на защиту военнопленных лиц, в частности, на правовую помощь, доставку корреспонденции, ряд других целей.
Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека обязал РФ предоставить информацию о захваченных моряках. В РФ заявили, что в «разумные сроки» дадут ответ на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Украины касательно инцидента в Керченском проливе.
24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Теги: Донбасс, Керчь, моряки, военнопленный, Кабмин
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