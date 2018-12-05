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Крым, мечтавший о российских пенсиях, в отчаянии
Крымчане уже сильно жалеют за участие в "референдуме" оккупанта о присоединении к РФ.
Кремль обманул жителей полуострова с пенсиями. О проблемах крымчан с пенсиями рассказал сепаратистский "Крымский канал", передает "Диалог.UA".
Тelegram-канал обнародовал письмо одной из крымчанок, ярой поклонницы "русского мира", которой оккупанты не дали обещанную большую пенсию. "Была в московском пенсионном фонде. Я родилась в Севастополе в 1965. С 2014 года прописана в маминой квартире в Москве. 20 лет жила на родине, подала документы на пенсию по возрасту. Чтобы пойти в 57 лет по новому закону, должен быть страховой стаж 13 лет и 24,5 Е-баллов.
Из украинского стажа мне учли только год работы в морском порту, взяла подтверждение, остальной стаж украинский нет возможности подтвердить, баллов мне не хватает в 57 лет. То есть даже за мизерной социальной пенсией я могу обратиться только в 65 лет", - пожаловалась коллаборантка, уточнив, что россияне просят за 1 балл аж 70 тысяч рублей. Таких денег у нее нет.
"Судя по этим фактам, все мое поколение 60-х в Крыму останется без пенсий", - подчеркнула расстроенная крымчанка. "Крым на Е-баллы на пенсии", - метко охарактеризовал ситуацию telegram-канал.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оккупация, пенсии
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