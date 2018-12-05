Последние новости раздела
- Премьер предложил нардепам внести изменения в Конституцию, чтобы реформу децентрализацию нельзя было «отыграть назад»15:32
- Курить на балконе запретят: новый закон уже в Раде14:45
- Онлайн-сесвис прожажи билетов «Укрзализныци» не справился с предновогодним ажиотажем14:35
- В НАТО объяснили, как будут подавлять агрессию России14:30
- Крымский мост не достроят: на сооружении оккупантов обнаружили новую масштабную проблему14:03
- В Украине значительно повысят тарифы на мобильную связь13:45
- Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»13:35
- Россия перебросила 250 танков на границу с Украиной: разведка сообщила тревожные данные о подготовке вторжения 13:15
- Сэкономленную субсидию можно будет заплатить за коммунальные услуги13:00
- Муженко: Украину вернули во времена военной угрозы уровня 2014 года12:00
Куратора главарей ОРДЛО заподозрили в тяжелом заболевании
05.12.2018 15:45
Помощник президента РФ и куратор главарей ОРДЛО Владислав Сурков появился на публике изможденным и с палочкой. Об этом сообщили на Telegram-канале «Говорит Долгов» и предположили, что у Суркова могут быть серьезные проблемы со здоровьем.
На снимке видно, что Сурков выглядит похудевшим, сгорбленным, прихрамывает и его лицо довольно уставшее и изможденное.
В то же время, главный редактор RT Маргарита Симоньян заверила, что с ним якобы все в порядке:
«Все нормально с Сурковым. Виделись с ним на прошлой неделе, обсуждали, в том числе, милое моему сердцу гражданство для Донбасса. Выглядел отлично. Но прихрамывал, да. Ничего страшного».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
Читайте также:
- Оккупанты Донбасса жалуются: их провоцируют и даже убивают
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор
- На Донбассе "горячо": Россия завезла боевикам "Л/ДНР" артснаряды с радиовзрывателями
- Между Гиркиным-Стрелковым и Кремлем началась война
- Настоящая война между прошлым и будущим или жизнь без права на ошибку: украинец рассказал, что такое жизнь в оккупации "ЛДНР" – Семен Кабакаев
- Неспокойные сутки на Донбассе: двое защитников Украины стали жертвами циничных провокаций боевиков
- Муженко: Украину вернули во времена военной угрозы уровня 2014 года12:00
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов11:45
- На Донбассе обострение: есть погибшие и раненые11:00
- "ДНР" жестко подставила "оппоблоковца" Новинского: громкий скандал может закончиться плачевно10:45
- На Донбассе могут ввести «новогоднее» перемирие10:32
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности 10:16
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя 08:20
- Боевики Донбасса лишились «покровителя» из США: раскрыта роль санкций08:15
- «Укрзализныця» назначила новый поезд на Донбасс, а также продлила один маршрут07:45
- Донбасс: охота на блокпостах дала серьезный результат 07:32
- Премьер предложил нардепам внести изменения в Конституцию, чтобы реформу децентрализацию нельзя было «отыграть назад»15:32
- В Израиле археологи обнаружили клад времен крестоносцев15:15
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Курить на балконе запретят: новый закон уже в Раде14:45
- Онлайн-сесвис прожажи билетов «Укрзализныци» не справился с предновогодним ажиотажем14:35
- В НАТО объяснили, как будут подавлять агрессию России14:30
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Крымский мост не достроят: на сооружении оккупантов обнаружили новую масштабную проблему14:03
- В Украине значительно повысят тарифы на мобильную связь13:45
- Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»13:35
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- Медики раскрыли неизвестное ранее свойство аспирина09:31
- Непогода нанесла сокрушительный удар по украинцам: Кто в зоне риска09:15
- Как "наркотики": названы продукты, вызывающие привыкание08:45
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"