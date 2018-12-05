Куратора главарей ОРДЛО заподозрили в тяжелом заболевании

05.12.2018 15:45

Помощник президента РФ и куратор главарей ОРДЛО Владислав Сурков появился на публике изможденным и с палочкой. Об этом сообщили на Telegram-канале «Говорит Долгов» и предположили, что у Суркова могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

На снимке видно, что Сурков выглядит похудевшим, сгорбленным, прихрамывает и его лицо довольно уставшее и изможденное.

В то же время, главный редактор RT Маргарита Симоньян заверила, что с ним якобы все в порядке:

«Все нормально с Сурковым. Виделись с ним на прошлой неделе, обсуждали, в том числе, милое моему сердцу гражданство для Донбасса. Выглядел отлично. Но прихрамывал, да. Ничего страшного».

Источник: https://donpress.com