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Названа окончательная дата объединительного собора церквей Украины
Как стало известно replyua.net со ссылкой на «Апостроф», объединительный собор православных церквей Украины будет созван пятнадцатого декабря текущего года, о чем проинформировали источники в церковных кругах.
Как сообщил источник, на соборе должен быть утвержден устав единой поместной украинской православной церкви. Кроме того, в ходе собора нужно избрать предстоятеля новой церкви. В результате именно избранный предстоятель должен будет получить томос из рук Константинопольского патриарха.
Как ранее уже сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей, 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии. Для этого священный Синод объявил о снятии с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария и патриарха Филарета анафемы, наложенной представителями РПЦ.
Теги: Украина, Донбасс, религия, церковь
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