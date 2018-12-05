Непогода нанесла сокрушительный удар по украинцам: Кто в зоне риска

05.12.2018 09:15

С приходом зимы в Украину, работники травмпунктов заговорили об очередном аншлаге

Об этом сообщают украинские журналисты.

«С приходим зимы гололед массово отправляет украинцев на больничный. В травмпунктах сейчас аншлаг. Врачи говорят, в группе риска – пенсионеры. Эксперты советуют при падении желательно группироваться. Научить этом могут в спортивных секциях. Кроме того физкультура помогает пожилым людям сохранить эластичность связочного аппарата», — говорится в сообщении.

Более того, украинцам рассказали, что является наиболее опасной травмой для здоровье в этот период.

«Врачи предупреждают, один из самых тяжелых переломов – перелом шейки бедра. Бывают случаи, когда человек с разгоном падает на спину. Поэтому, если чувствуете, что теряете равновесие, подтяните колени к груди и старайтесь упасть на бок», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, каждый водитель должен понимать тонкости управления автомобилем при любых погодных условиях

№ 1. Большинство аварий случаются на поворотах. Для того, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, нужно заранее снизить скорость, и не нажимать резко на педаль газа. Ускоряться лучше после проезда данного участка дороги.

№ 2. Обязательно нужно соблюдать дистанцию. При гололеде тормозной путь увеличивается, поэтому дистанция между машинами должна быть больше в 2-3 раз.

№ 3. Нужно быть предельно внимательным перед пешеходными переходами. Лучше заранее снизить скорость, так как некоторые пешеходы любят резко выбегать на проезжую часть.

№ 4. Во время гололеда, тяжело ехать в гору, даже если она имеет небольшой уклон. Чтобы улучшить сцепление с дорожным покрытием, нужно нажимать газ очень плавно, и поворачивать руль в разные стороны. Если машина с механической коробкой передач, то трогаться нужно со 2 передачи, чтобы движение было плавным.

№ 5. В гололед необходимо правильно пользоваться педалью тормоза. Это значит, что при резком торможении, машина может стать неуправляемой, и уйти в занос.

Источник: https://politeka.net