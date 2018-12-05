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Онлайн-сесвис прожажи билетов «Укрзализныци» не справился с предновогодним ажиотажем

05.12.2018 14:35
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Онлайн-сесвис прожажи билетов «Укрзализныци» не справился с предновогодним ажиотажем

4 декабря "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, которые отправляются после 20 декабря.  В результате нагрузка на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua увеличилась в 6 раз, сообщает Укринформ.
Наблюдались случаи, когда после осуществления оплаты клиенты не получали подтверждения трансакции и поступление билета на электронную почту. Для гарантирования осуществления операций клиентских платежей до стабилизации работы системы специалисты "Укрзализныци" наложили определенные ограничения на количество таких онлайн-операций. Они будут сняты после обработки всех запросов от клиентов, не получивших подтверждения своих операций за период с 14-00 до 20-00.
"Укрзализныця" просит извинения у пассажиров за временные неудобства, возникшие из-за значительной нагрузки на систему. В компании отмечают, что после реализации всех билетов на круглогодичные поезда, "Укрзализныця" начнет назначение дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.



Теги: билеты, Укрзализниця, ажиотаж, Новый год
 
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