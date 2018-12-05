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Порошенко сделал важное заявление относительно даты выборов президента Украины
Украинский лидер заявил, что президентские выборы состоятся в назначенный день, несмотря на заявления о том, что военное положение – якобы предлог, чтобы сместить дату голосования.
Порошенко сообщил, что по его просьбе глава Верховной Рады внес предложение относительно определения даты президентских выборов в Украине на 31 марта 2019 года, информирует "Диалог.UA".
Глава Украины заявил, что гарантирует проведение голосования именно в этот день.
По его мнению, единственное, что может помешать этому, открытая агрессия страны-оккупанта. Порошенко отметил, что в этом случае нужно будет защищать страну.
Ранее украинский лидер рассказал, что не жалеет о том, что запретил российские соцсети в Украине. Также он назвал единственное условие, при котором украинская экономика будет идти вверх. Напомним, в Сети показали кадры, которые демонстрируют главное отличие Порошенко от Путина.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, выборы президента, Порошенко, заявление
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