Посол Германии рассказал, что будет с новыми санкциями для России из-за нападения на Украину

05.12.2018 16:15

Договоренностей по новым санкциям в отношении России от ЕС пока нет, на данный момент обсуждается продление существующих. Об этом журналистам сообщил Посол Германия в Украине Эрнст Райхель, передает "Диалог.UA".

Ранее в России истерично отреагировали на санкции США из-за конфликта в Азовье. Он отметил, что в кулуарах ЕС идет серьезная дискуссия относительно продления существующих санкций против РФ. По его словам, после обсуждения первого вопроса начнутся переговоры в отношении санкций для России за проведение незаконных выборов на территории оккупированного Донбасса.

Райхель уверяет, что в Европе уже успели обсудить новый акт агрессии России против Украины, однако среди политиков нет консенсуса по санкциям для Кремля. Он также выразил уверенность, что отраслевые санкции, введенные в 2014 году, будут продлены для России уже в января 2019 года.

Также чиновник добавил, что Германия выступает за введение ограничений для России из-за атаки в Черном море. СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей. Соединенные Штаты в очередной раз ударили по России.

В этот раз под санкции попали крупные российские компании, а также предприниматель Андрей Догаев. Отмечается, что на них были наложены санкции из-за того, что они содействовали поставкам нефти в Сирию.



Источник: www.dialog.ua