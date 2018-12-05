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Посол Германии рассказал, что будет с новыми санкциями для России из-за нападения на Украину
Договоренностей по новым санкциям в отношении России от ЕС пока нет, на данный момент обсуждается продление существующих. Об этом журналистам сообщил Посол Германия в Украине Эрнст Райхель, передает "Диалог.UA".
Ранее в России истерично отреагировали на санкции США из-за конфликта в Азовье. Он отметил, что в кулуарах ЕС идет серьезная дискуссия относительно продления существующих санкций против РФ. По его словам, после обсуждения первого вопроса начнутся переговоры в отношении санкций для России за проведение незаконных выборов на территории оккупированного Донбасса.
Райхель уверяет, что в Европе уже успели обсудить новый акт агрессии России против Украины, однако среди политиков нет консенсуса по санкциям для Кремля. Он также выразил уверенность, что отраслевые санкции, введенные в 2014 году, будут продлены для России уже в января 2019 года.
Также чиновник добавил, что Германия выступает за введение ограничений для России из-за атаки в Черном море. СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей. Соединенные Штаты в очередной раз ударили по России.
В этот раз под санкции попали крупные российские компании, а также предприниматель Андрей Догаев. Отмечается, что на них были наложены санкции из-за того, что они содействовали поставкам нефти в Сирию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Германия, агрессия, посол, санкции
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