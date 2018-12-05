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Премьер предложил нардепам внести изменения в Конституцию, чтобы реформу децентрализацию нельзя было «отыграть назад»

05.12.2018 15:32
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Премьер предложил нардепам внести изменения в Конституцию, чтобы реформу децентрализацию нельзя было «отыграть назад»

Децентрализация – главная реформа страны, которая оказалась одной из самых успешных. На сегодняшнем Форуме местного самоуправления и объединенных общин, на котором присутствовали высшее руководство государства: президент, премьер, спикер парламента, это еще раз подтвердилось. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге эксперт Реанимационного пакета реформ Виктор Таран.

Он отмечает, что руководство государства объявило поддержку децентрализации, называя ее совместно с международными экспертами, успешной реформой в стране. В частности, они отметили, что произошло перераспределение бюджетных средств с центрального на местный уровень, что позволило вновь созданным общинам развивать у себя инфраструктурные проекты – строить школы, дороги и тому подобное.

Эксперт отметил, на форуме премьер обратился за поддержкой к спикеру парламента с просьбой ускорить принятие нового законодательства, необходимого для дальнейшего продвижения реформы. В том числе, внести изменения в Конституцию, чтобы реформу нельзя было «отыграть назад». Также руководители государства наметили ключевые этапы ее внедрения. 



Теги: Донбасс, премьер-министр, изменение, децентрализация, нардепы
 
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