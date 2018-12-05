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Россия перебросила 250 танков на границу с Украиной: разведка сообщила тревожные данные о подготовке вторжения
Россия с конца августа нынешнего года систематически укрепляет бронетанковые и общеармейские силы на границе с Украиной - за две недели РФ перебросила 250 танков на границу с Украиной.
На данный момент военная угроза со стороны Москвы - наибольшая с 2014 года. Об этом глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил в интервью американскому информационному агентству Reuters.
Муженко опубликовал данные, согласно которым бронетанковая группа российской армии резко увеличила концентрацию, находясь на расстоянии всего в 18 км от границы с Украиной. За две недели (с середины сентября по 1 октября) она увеличилась более чем в два раза - с 93 до 250 танков.
Муженко отметил, что указанные данные свидетельствуют о подготовке Москвы к полномасштабную вторжению после конфликта в Азовском море 25 ноября. Более того, эксперты считают, что Россия готовит бронетанковые подразделения для захвата Херсонской области - военная операция может состояться уже нынешней зимой - и главной целью ставит обеспечение оккупированного Крыма водой из Каховского водохранилища.
Ранее Госдеп США пригрозил Кремлю серьезным ударом. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ошибочно трактует историю с нападением и захватом украинских кораблей.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, танк
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