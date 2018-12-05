Россия перебросила 250 танков на границу с Украиной: разведка сообщила тревожные данные о подготовке вторжения

05.12.2018 13:15

Россия с конца августа нынешнего года систематически укрепляет бронетанковые и общеармейские силы на границе с Украиной - за две недели РФ перебросила 250 танков на границу с Украиной.

На данный момент военная угроза со стороны Москвы - наибольшая с 2014 года. Об этом глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил в интервью американскому информационному агентству Reuters.

Муженко опубликовал данные, согласно которым бронетанковая группа российской армии резко увеличила концентрацию, находясь на расстоянии всего в 18 км от границы с Украиной. За две недели (с середины сентября по 1 октября) она увеличилась более чем в два раза - с 93 до 250 танков.

Муженко отметил, что указанные данные свидетельствуют о подготовке Москвы к полномасштабную вторжению после конфликта в Азовском море 25 ноября. Более того, эксперты считают, что Россия готовит бронетанковые подразделения для захвата Херсонской области - военная операция может состояться уже нынешней зимой - и главной целью ставит обеспечение оккупированного Крыма водой из Каховского водохранилища.

Ранее Госдеп США пригрозил Кремлю серьезным ударом. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ошибочно трактует историю с нападением и захватом украинских кораблей.



Источник: www.dialog.ua