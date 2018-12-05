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Савченко объявила голодовку
Надежда Савченко, внефракционный народный депутат Украины, объявила о начале голодовки. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на ее странице в социальной сети Facebook, передает replyua.net.
«Савченко, как политический заключенный, объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства», - говорится в сообщении. В нем также указывается, что Савченко приняла данное решение, поскольку «следователи СБУ шантажируют и давят, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу». В обмен на это ей предлагается возможность видеться со своими помощниками, родными, а также восстановить все электронные ключи, и открыть в банке счет, чтоб стать кандидатом на должность президента Украины.
Напомним, Надежда Савченко находится в следственном изоляторе, поскольку ей инкриминируют сговор с Владимиром Рубаном, главой организации «Офицерский корпус» с целью посягательства на конституционный порядок в Украине и подготовке покушений на высшее руководство страны. А недавно она попала на операционный стол, где ей сделали операцию на колене, в связи с обострившейся давней травмой.
Теги: Украина, Донбасс, голодовка, Надежда Савченко
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