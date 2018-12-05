- Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Украине18:45
- Кабмин решил выплатить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам18:02
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- НВФ простреливают дорогу, по которой украинские военные подвозят продукты в Новоалександровку17:15
- В Украине подорожали лекарства17:00
- В Минске договорились о новогоднем перемирии на Донбассе16:45
- Военное положение: в Донецкой области стало на один блокпост больше16:30
- Посол Германии рассказал, что будет с новыми санкциями для России из-за нападения на Украину16:15
- У Путина сдали "принципиальные" позиции: РФ согласна обсуждать обмен захваченных моряков Украины - Песков 16:00
Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Украине
На территории Украины завтра, 6 декабря, ожидается прекращение осадков, но при этом температура воздуха снизится.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в восточных областях прогнозируется снег с дождем. Столбики термометра ночью покажут 0-5 мороза, днем от 3 мороза до 1 тепла. На востоке страны ночью и днем около нуля, в южной части до + 1 + 5 градусов.
В украинской столице завтра ночью - мокрый снег, днем - без осадков. Температура воздуха в Киеве составит ночью и днем 0-2 градуса мороза, но уже вечером похолодает до -3-5 градусов. Кроме того, синоптик предупредила, что в пятницу, 7 декабря, мороз усилится, а также ожидается гололедица.
По прогнозу Укргидрометцентра, 5 декабря в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица, в южной части ночью и утром туман.
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
- Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры
- Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя
- Уикенд будет теплым, но потом начнется похолодание, - синоптики
- Зима вернулась: где будет холоднее всего
- Погода в Украине на неделю: без осадков, но с резким похолоданием
- Верится с трудом: Украину накроют прохладные дожди
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- НВФ простреливают дорогу, по которой украинские военные подвозят продукты в Новоалександровку17:15
- В Минске договорились о новогоднем перемирии на Донбассе16:45
- Военное положение: в Донецкой области стало на один блокпост больше16:30
- Муженко: Украину вернули во времена военной угрозы уровня 2014 года12:00
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов11:45
- На Донбассе обострение: есть погибшие и раненые11:00
- "ДНР" жестко подставила "оппоблоковца" Новинского: громкий скандал может закончиться плачевно10:45
- На Донбассе могут ввести «новогоднее» перемирие10:32
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Украине18:45
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- Кабмин решил выплатить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам18:02
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- НВФ простреливают дорогу, по которой украинские военные подвозят продукты в Новоалександровку17:15
- В Украине подорожали лекарства17:00
- В Минске договорились о новогоднем перемирии на Донбассе16:45
- Военное положение: в Донецкой области стало на один блокпост больше16:30
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- Медики раскрыли неизвестное ранее свойство аспирина09:31
- Непогода нанесла сокрушительный удар по украинцам: Кто в зоне риска09:15
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"