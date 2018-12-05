Сэкономленную субсидию можно будет заплатить за коммунальные услуги

05.12.2018 13:00

За использование электричества, воды и газа украинцы смогут заплатить субсидиями, если они их сэкономили в прошлом месяце.



Как передает replyua.net со ссылкой на портал Teplo.gov.ua, отмечается, что если семье назначили субсидию за октябрь в размере 550 гривен, обязательный платеж составляет 820 гривен, но, допустим, семья потребила только 13 кубометров газа, за что заплатила 92 гривны. В следующем месяце эта семья сможет рассчитаться за потребленный сверх нормы газ субсидией, которая была сэкономлена месяцем ранее. При этом домохозяйство может не сообщать о том, как оно расплатилось. Все суммы будут указываться поставщиком услуг в платежке как переплата.



«Или же в ноябре обязательный платеж составляет тысячу гривен по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в декабре-январе», - говорится в сообщении. Если обязательный платеж за услугу достигает 200 гривен, но домохозяйство использовало ее только на 120 гривен, владелец жилья заплатит лишь эту сумму.