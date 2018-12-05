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Стало известно, на сколько в Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия
Индексация социальных выплат в Украине произошла с 1 декабря 2018 года. Повысилась минимальная пенсия, а также прожиточный минимум, к размеру которого привязаны социальные выплаты, в частности минимальная пенсия, сообщает Сегодня.
Средний прожиточный минимум с декабря-2018 составил 1853 гривни. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 1921 грн. Прожиточный минимум при потере трудоспособности – 1497 грн. Прожиточный минимум для детей до 6 лет – 1626 гривен, от 6 до 18 – 2027 грн.
Рост прожиточного минимума скажется, в частности, на алиментах, которые напрямую от него зависят. Так, для детей от 6 до 18 лет алименты поднялись с 1944 грн до 2027 грн.
Предыдущее повышение прожитминимума состоялось 1 июля 2018 года. Также прожиточный минимум вырастет и в следующем году.
С 1 декабря выросла и минимальная пенсия в Украине. Она поднялась на 62 грн и составляет 1497 грн.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, прожиточный минимум, пенсии
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