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В Минсоцполитики пояснили механизм оплат услуг ЖКХ по субсидиям
В Минсоцполитики Украины пояснили порядок оплаты коммунальных платежей с учетом сэкономленной субсидии. Об этом сообщается на сайте министерства социальной политики Украины.
Для примера было рассмотрено два случая:
— Семье была начислена октябрьская субсидия (неполный отопительный месяц) в размере 550 грн. Обязательный платеж домохозяйства 820 грн. Но в октябре потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачена его фактическая стоимость — 92,26 грн. В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией.
— В ноябре обязательный платеж составляет 1 тыс. грн по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток — 300 кубов — можно использовать в более холодные месяцы, например, в декабре-январе. При этом, не нужно никому ничего сообщать — эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).
«Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Когда размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 грн в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 грн, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.
В Министерстве сообщили, что сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно относиться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.
Если же исполнитель жилищно-коммунальной услуги игнорирует сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство (постановление КМУ № 848 Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива).-подчеркнули в ведомстве.
«В случае нарушения таких прав украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, предоставляющих услуги, а в случае отсутствия реагирования — в органы власти на местах или органов местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия», — подытожили в министерстве.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, субсидия, ЖКХ, Минсоцполитики, оплата
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