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В Украине подорожали лекарства
Представители Государственной службы статистики отметили, что цена на лекарства в Украине за последний год существенно повысились. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Народна правда».
Специалисты заявили, что в целом цены на лекарственные препараты увеличились приблизительно на пять процентов. Подорожание коснулось как отечественных, так и импортных лекарств. Так, к примеру, антибиотики украинского производства теперь стоят приблизительно на семь с половиной процентов больше. В то же время, импортный товар подорожал на более, чем пять процентов.
Также подорожание сказалось и на цене жаропонижающих препаратов. Ценовые показатели украинских лекарств данного типа увеличились приблизительно на три процента. Такая же тенденция характерна и для импортного товара указанного типа.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, лекарства
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