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В Украине с витрин магазинов пропадут сигареты

05.12.2018 07:04
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В Украине с витрин магазинов пропадут сигареты

В парламенте Украинского государств был зарегистрирован проект закона, согласно которому предполагается запретить выкладывать табачные изделии на витринах магазинов, а также торговых точках сигарет. Как информирует replyua.net, о том, что такого рода закон будет работать успешно, говорит опыт иных государств, где уже внедрены подобные инициативы.

Как рассказала в эфире «ОбозТВ» Екатерина Рымаренко, являющаяся специалистом отдела профилактики употребления алкоголя и табака Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украинского государства. Согласно словам эксперта, последствиями такого рода действия станет реальное сокращение распространения курения, прежде всего, среди детей и подростков. Специалист пояснила: «Собственно, эта законодательная инициатива как раз и направлена на то, чтобы обезопасить молодежь от начала курения. Ведь выкладки сигарет в точках продажи – это уже скрытая реклама сигарет».

Также Рымаренко заявил, что в соответствии с исследованиями, которые проводились на территории нашего государства, 72 процента взрослых граждан Украины воспринимают такого рода выкладки как рекламу. Но вот в Украине ведь строго запрещена реклама табачных изделий. При этом специалист подчеркнула: «Это один из способов, которые изобрела индустрия для продвижения своего продукта. Контролировать выполнение этого закона должна Нацполиция». 



Теги: Украина, Донбасс, магазин, сигареты
 
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