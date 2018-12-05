В Украине с витрин магазинов пропадут сигареты

05.12.2018 07:04

В парламенте Украинского государств был зарегистрирован проект закона, согласно которому предполагается запретить выкладывать табачные изделии на витринах магазинов, а также торговых точках сигарет. Как информирует replyua.net, о том, что такого рода закон будет работать успешно, говорит опыт иных государств, где уже внедрены подобные инициативы.



Как рассказала в эфире «ОбозТВ» Екатерина Рымаренко, являющаяся специалистом отдела профилактики употребления алкоголя и табака Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украинского государства. Согласно словам эксперта, последствиями такого рода действия станет реальное сокращение распространения курения, прежде всего, среди детей и подростков. Специалист пояснила: «Собственно, эта законодательная инициатива как раз и направлена на то, чтобы обезопасить молодежь от начала курения. Ведь выкладки сигарет в точках продажи – это уже скрытая реклама сигарет».



Также Рымаренко заявил, что в соответствии с исследованиями, которые проводились на территории нашего государства, 72 процента взрослых граждан Украины воспринимают такого рода выкладки как рекламу. Но вот в Украине ведь строго запрещена реклама табачных изделий. При этом специалист подчеркнула: «Это один из способов, которые изобрела индустрия для продвижения своего продукта. Контролировать выполнение этого закона должна Нацполиция».