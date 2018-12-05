В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики

05.12.2018 21:46

С начала года в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

Так, антибиотики отечественные выросли в цене на 7,6% - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. антибиотики импортные - на 5,07% - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).

Отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5% - до 10,1 грн, импортные сосудорасширяющие средства - на 3,1%, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).

Кроме того, выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: отечественных - на 3,2%, до 7,63 грн, импортных - на 8,3%, до 13,58 грн (за единицу).

Источник: https://antikor.com.ua