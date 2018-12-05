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Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море

05.12.2018 21:15
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Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море

Сегодня на канале "Прямой" состоялось популярное ток-шоу "Ситуация".

Во время этого ток-шоу Александр Сурков, являющийся известным украинским экспертом в военной области, заявил, что Североатлантический альянс уже принял решение о вводе своих боевых кораблей в акваторию Азовского моря, а в данный момент оформляется надлежащая документация, уведомляет "Диалог.UA".

Эксперт сообщил, что в нынешнее время в акватории Азовского моря наблюдается ситуация так называемого "управляемого кризиса", с которой высшее руководство Украины, а также командование Вооруженных сил и Военно-морских сил украинского государства потрясающе справились.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна-агрессор уже официально напала на суверенное украинское государство.

Также мы сообщали о том, что Североатлантический альянс благодарен Кремлю за его нелепую атаку на самые большие учения НАТО, проходившие в Норвегии.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, Норвегия, НАТО
 
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