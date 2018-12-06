Израильский эксперт: «Киев подошел к линии конфликта с РФ, при переходе которой Украина прекратит существование»

06.12.2018 12:23

Киев вплотную подошел к красной черте в конфликте с РФ, и если он перейдет ее, Украина рискует остаться всего лишь историей. Как сообщает Iton TV, пишет from-ua ,такое заявление прозвучало от скандально известного израильского военного эксперта Якова Кедми.

Он оценил ситуацию, сложившуюся в отношениях двух стран после инцидента в Керченском проливе и последовавших за ним действий киевских властей. По мнению Кедми, у Украины нет ни единого шанса на войну с РФ, и тем более, на победу в этом противостоянии. Эксперт подчеркнул, что у руля в Украине сейчас находятся люди, которые якобы совершенно не понимают реальность и ведут себя крайне безответственно.

«Этот конфликт показал, что Россия не намерена терпеть ничего, что нарушает ее государственную границу или переходят ту красную черту, которую Россия очертила. Поэтому Россия применила силу так и когда она хотела», - подчеркнул эксперт. Он напомнил о недавнем заявлении президента РФ Путина, который сказал, что Украина может потерять государственность, если развяжет военный конфликт. Сначала, как считает Кедми, Путин говорил только о Донбассе. Но теперь его фраза распространяется уже на всю Украину.