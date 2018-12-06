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Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
Закон "О прилегающей зоне Украины" устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины.
Верховная Рада определила, что оружие кораблей и катеров Морской охраны Государственной пограничной службы может применяться без предупреждения для отражения вторжения и нападения на украинские корабли.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан, за принятие соответствующего закона «О прилегающей зоне Украины» (№ 8361) проголосовали 244 народных депутата. При этом произошло несколько переголосований, так как не хватало необходимых 226 голосов.
Закон устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины. Прилегающая зона Украины - это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.
Заключительными положениями закона предусмотрено, что оружие кораблей и катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины может применяться без предупреждения с целью: отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок; прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций; для отражения нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины; для прекращения вооруженного сопротивления.
Также оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) или санитарное законодательство Украины, во время преследования по горячим следам, которое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, или судов, нарушивших законодательство Украины об исключительной (морской) экономической зоне Украины во время преследования по горячим следам, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны; прекращения враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины.
Также в Заключительных положениях сказано, что во время непосредственного привлечения к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека, интересам общества и государства при выполнения служебных задач военнослужащие, подразделения, корабли и катера уполномоченного органа имеют право применять и использовать оружие и боевую технику в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Украины для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины.
Согласно закону, Украина в своей прилежащей зоне осуществляет контроль с целью предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.
Уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охрану суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах, может останавливать суда, если они нарушают международные нормы, досматривать суда, задерживать или арестовывать судна и/или членов экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.
Законом предусмотрено право преследовать судно, которое нарушило законодательство Украины, по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого плавает судно или любой третьей страны.
Отключение автоматической идентификационной системы судном за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях, является основанием для остановки и осмотра судна, или преследования его по горячим следам.
Теги: Украина, Донбасс, ООН, граница, обстрел, корабли, ВСУ, ГПСУ
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