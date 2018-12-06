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США из-за ситуации в Керченском проливе провели внеплановый полет над Украиной
06.12.2018 21:04
Сегодня США провели внеплановый полет над Украиной из-за ситуации в Керченском проливе.
Об этом сообщила пресс-службы Пентагона, передает donpress.com.
СМИ со ссылкой на Пентагон отмечают:
«Сегодня США и союзники провели внеплановый полет по Договору об открытом небе. Этот полет призван подтвердить приверженность США к Украине и другим странам-партнерам».
Отмечается, что США решительны в своей поддержке безопасности европейских стран. Также, в Пентагоне добавили, что нападение России на украинские корабли вблизи Керченского пролива являются опасной эскалацией:
«Соединенные Штаты стремятся к более тесным отношениям с Россией, но этого не может быть, пока ее противозаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и в других местах».
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, самолет, Пентагон, Керченский пролив
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