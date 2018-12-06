- Украинцы не должны платить за установку газовых счетчиков - Верховный суд10:41
- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
Украинцы не должны платить за установку газовых счетчиков - Верховный суд
Большая Палата Верховного Суда Украины разъяснила, что тарифы на газ для населения учитывают расходы на установление индивидуальных счетчиков, а потому газораспределительная организация (в данном случае ПАО "Криворожгаз") обязана обеспечить установление счетчиков для жителей, которые проживают в квартирах и используют газ только для приготовления еды.
В случае, если стоимость счетчиков явно завышена, это не освобождает организацию от обязанности установить оборудование. Во внимание принимается то, что тарифы формируются уполномоченным органом и потребители природного газа не могут влиять на определение тарифа и его составляющих.
Соответствующее постановление по делу № 214/2435/17 было принято БП ВСУ 7 ноября. Большая Палата согласилась с районным судом, руководствовавшимся частью первой статьи 3 Закона № 3533-VI. Согласно этому закону, работы по установке счетчиков газа населению финансируются за счет: средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств соответствующего бюджета; других источников, не запрещенных законодательством.
"Именно на ответчика возложена обязанность установления счетчиков газа, лишь он должен принимать меры относительно привлечения других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей является неправомерным. Вместе с тем, как установил суд, ответчик не принимал никаких мер для финансирования таких работ за счет любого бюджета. В ответе от 24 апреля 2017 года ПАО "Криворожгаз" предложил истцам заключить договор для установления в их квартирах счетчиков газа, однако, как правильно счел суд первой инстанции, это предложение не основывается на требованиях закона", - указано в постановлении суда.
Индивидуальные газовые счетчики должны установить до 2021 года. Потребителям, которые установили счетчики самостоятельно, должны компенсировать их стоимость, напоминает strana.ua.
Теги: Украина, Донбасс, суд, газ, расходы, счетчик, плата
- Украине стоит опасаться: в США раскрыли ключевую задачу Кремля
- Глава "Нафтогаза": "Украина готовится к наихудшему сценарию"
- Глава облсовета Анатолий Близнюк: "Стране поможет федерализация"
- Конец газовым войнам в Украине: Верховная Рада признала незаконной "насильную" установку общедомовых счетчиков
- Украина подаёт в суд на "Газпром" (ВИДЕО)
- Опа - натовцы! В сети высмеяли боевиков ЛНР, случайно наткнувшихся на опасного врага10:06
- На КПВВ не «забирают» в ВСУ дееспособных мужчин. Дончане развенчивают слухи09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 декабря09:06
- Минус пять российских наемников за сутки: бойцы ВСУ разрушили планы боевиков "Л/ДНР" на успешную атаку08:54
- Донецкая область за сутки пережила около 450 взрывов08:48
- Боевики обострили ситуацию у Попасной, ВСУ – дали ответку: противник понес потери08:36
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП08:07
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Украинцы не должны платить за установку газовых счетчиков - Верховный суд10:41
- Google представила 4G-смартфон за 7 долларов10:20
- Опа - натовцы! В сети высмеяли боевиков ЛНР, случайно наткнувшихся на опасного врага10:06
- На КПВВ не «забирают» в ВСУ дееспособных мужчин. Дончане развенчивают слухи09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 декабря09:06
- Вышел первый тизер исторического экшена "Захар Беркут" (ВИДЕО)09:00
- Минус пять российских наемников за сутки: бойцы ВСУ разрушили планы боевиков "Л/ДНР" на успешную атаку08:54
- Донецкая область за сутки пережила около 450 взрывов08:48
- Женщина-арбитр из Украины вошла в пятерку лучших в мире08:45
- Боевики обострили ситуацию у Попасной, ВСУ – дали ответку: противник понес потери08:36
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте